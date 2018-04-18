В местах митингов полиция подвергает приводу лиц, препятствующих законным действиям полиции: Ашот Агаронян

В местах проведения митингов полиция Армении осуществляет действия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

В частности, предпринимаются меры по предупреждению действий, препятствующих свободе передвижения иных граждан. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«В местах митингов полиция подвергает приводу лиц, препятствующих законным действиям полиции, с целью установления их личности и решения вопроса об административной ответственности.

Если нет подозрений в его причастности к преступным действиям, подвергнутых приводу граждан немедленно освободят»,- сообщил Агаронян.

Как сообщалось ранее, полиция Армении вновь призывает организаторов акции протеста прекратить противозаконные действия, в противном случае ответственность за последствия применения полицией соразмерных средств падает на организаторов акции протеста.

В заявлении полиции сказано:

«Участники акций протеста, начавшихся с 13-го пареля в Ереване, перманентно своими действиями препятствуют правам иных граждан на свободу передвижения, нарушают деятельность госорганов, организаций и учреждений.

До сегодняшнего дня полиция Армении проявляла к подобным действиям терпимость, пыраясь заявлениями предупредить противозаконные действия. Эти акции уже сопровождались применением насилия, порчей имущества, уроном здоровью граждан, нарушением общественной безопасности.

16.04.2018 было принято решение о прекращении акций протеста, в согласии с законом о свободе собраний. Об этом было поставлено в известность организаторам. Однако они продолжают пренебрегать предупреждениями полиции.

Полиция Армении вновь призывает организаторов акции протеста прекратить противозаконные действия, в противном случае ответственность за последствия применения полицией соразмерных средств падает на организаторов акции протеста».