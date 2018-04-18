Французу пересадили третье лицо

Единственный человек в мире, которому сделали две пересадки лица, рассказал о жизни после операции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

Житель Франции Джером Амон (Jérôme Hamon) страдал от нейрофиброматоза первого типа — генетического заболевания, которое привело к развитию опухолей на лице. В 2010 году ему пересадили лицо донора, в том числе веки и слезные канальцы. По утверждению хирурга Лорена Лантьери (Laurent Lantieri), делавшего операцию, столько частей лица подверглись трансплантации впервые.

В 2015 году Амон простудился и принял антибиотик, который оказался несовместим с иммунодепрессантами, предотвращавшими отторжение трансплантата. Начался некроз пересаженных тканей, и в ноябре 2017 года лицо пришлось удалить.

Поиски нового донора затянулись на два месяца. Все это время Амон был лишен зрения, слуха и речи. Ему трансплантировали новое лицо в январе 2018 года. Операцию снова делал Лорен Лантьери.

Хотя прошло уже три месяца, Амон по-прежнему не может шевелить губами, а кожа и черты пересаженного лица не полностью совпадают с его черепом. Несмотря на это, он не сомневается в своем выздоровлении.