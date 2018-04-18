Лидер Ирана отказался от использования Telegram
Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи со среды отказывается от использования Telegram. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится на его официальном канале в мессенджере.
"В интересах защиты национальных интересов и борьбы с монополией сети Telegram, страница для сохранения и публикации работ великого аятоллы в этой сети перестанет работать с этого момента", - говорится в сообщении.
Пользователям Telegram предлагается читать сообщения Хаменени в мессенджерах Soroush и Gap иранской разработки.
Неделей ранее Хаменеи заявлял, что нарушение частной жизни в сети - "харам", то есть недопустимо с религиозной точки зрения.
Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России.