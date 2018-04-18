С начала года туризм принес Грузии полмиллиарда долларов

За три месяца 2018 года доход от туризма в Грузии составил более 0,5 миллиарда долларов, что на 31,3% больше, чем за первый квартал прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила телекомпания Imedi.

Только в марте текущего года доход от туризма вырос до 237 миллионов долларов, что является самым высоким показателем после сентября 2017 года. Таковы статистические данные, основанные на аналитических отчетах Национального банка Грузии.

Согласно данным Нацбанка в январе-марте 2018 года доход от туризма составил 561 миллион долларов.

В 2017 году от туризма в целом страна получила 2,8 миллиарда долларов, а в этом году эксперты ожидают увеличения данной цифры до трех миллиардов.





