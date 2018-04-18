В Индии при падении грузовика с моста погибли более 20 человек

По меньшей мере, 21 человек погиб в результате падения грузовика с моста в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Всего в грузовике находились сорок человек, которые направлялись на свадьбу.

Грузовик пробил защитные перила моста и упал в сухое русло на глубину 20 метров.

Отмечается, что на места трагедии работают сотрудники спасательных служб.