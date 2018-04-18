По факту гибели военнослужащего Руслана Манукяна возбуждено уголовное дело

В третьем гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего срочной службы, младшего сержанта Руслана Манукяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Согласно информации, 17 апреля на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (НКР), дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие взрыва мины смертельное осколочное ранение получил военнослужащий АО НКР Руслан Зорикович Манукян, 1998 г.р.

Для выяснения всех обстоятельств гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.376 (Халатное отношение к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) УК РА. Проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия.