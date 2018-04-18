ЗПЧ считает недопустимым препятствование работе главного редактора factor.am

Защитник прав человека Армении недопустимым препятствование работе главного редактора factor.am Аревик Саакян во время осуществления ею профессиональных обязанностей на перекрестке Туманяна-Маштоца. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе офиса Защитника прав человека Армении.

«Как передает Аревик Саакян, некие лица в ночь с 17-го на ч8-е апреля попытались избить ее, сорвали с нее удостоверение сотрудника прессы, повредили технику. По ее словам, находящиеся на территории полицейские не воспрепятствовали этому.

Осуществление профессиональных обязанностей журналистами особенно важно во время массовых мероприятий, когда происходят общественно значимые события. Следовательно, любое препятствование работе журналистов должно быть немедленно предупреждено, а виновные должны понести ответственность.

Защитник прав человека Армении обобщил материалы по данному факту и направил в органы уголовного преследования»,- сказано в заявлении.