Белый дом США уведомил посольство РФ о решении пока не вводить новые санкции против России

Посольство РФ в Вашингтоне получило письмо от администрации президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду "Интерфаксу" источник в МИД РФ.

"Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет",- сказал источник.

Ранее The Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писала, что президент США Дональд Трамп на данном этапе не намерен вводить дополнительные экономические санкции против РФ.

По информации источников, президент не хотел бы вводить такие санкции "без новых действий России, которые бы подтолкнули его к этому".