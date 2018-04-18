CNN: Си Цзиньпин планирует посетить КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует нанести визит в КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на официальный источник, знакомый с содержанием обсуждений между Пекином и Пхеньяном.

Поездка председателя КНР в Пхеньян должна стать ответным визитом после посещения Китая лидером КНДР Ким Чен Ыном в марте.

По данным CNN, визит китайского лидера в КНДР, по предварительной информации, может состояться в июне. Таким образом, поездка Си Цзиньпина в Пхеньян, скорее всего, пройдет после переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, которые могут состояться в мае или начале июня. Визит Си Цзиньпина может предшествовать саммиту США и КНДР, если сроки проведения встречи Кима Чен Ына и Дональда Трампа будут отложены, отмечает телеканал.





