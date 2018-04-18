Группы быстрого реагирования ЗПЧ посещают отделения полиции

На горячую линию офиса Защитника прав человека Армении получены звонки касательно сегодняшнего митинга в Ереване и задержания некоторых участников акций протеста. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе офиса Защитника прав человека Армении.

Согласно информации, по поручению омбудсмена РА Армана Татояна на данный момент группы быстрого реагирования офиса Защитника прав человека посещают полицейские участки административных районов Еревана Нор Норк, Эребуни, Центральное отделение полиции, отделения Маштоца и Шенгавита с целью гарантирования прав подвергнутых приводу граждан.

Кроме этого, представители офиса Защитника прав человека ночью посетили также Центральное отделение полиции Еревана в связи с инцидентом, произошедшим на перекрестке улиц Туманян-Маштоц.

«С первого дня проведения митингов в Ереване установлен чрезвычайны график работы, созданы рабочие группы, которые по специализированным направлениям проводят как круглосуточное наблюдение за митингами, так и визиты, связанные с фактами задержания участников акций протестов, а также осуществляют мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях», – говорится в сообщении офиса Защитника прав человека Армении.

В 10:00 Никол Пашинян пришел на плошадь Франции и вместе с собравшимися там гражданами перекрыл прилегающий участок проспекта Маштоца. Затем они двинулись по проспекту Баграмяна и дошли до резиденции премьер-министра Армении. Здесь в этот момент были только сотрудники охраны. Участники шествия перекрыли участок Прошяна, ведуший на проспект Баграмяна. После этого они снова двинулись к площади Франции, затем – в сторону проспекта Маштоца.

Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.

С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. В частности, утром митингующие организовали сидячий пикет на улице Ханджяна в центре столицы, затем беспрепятственно вошли в расположенный на данной улице Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна. Митингующие во главе с депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном прорвали полицейский кордон на центральном проспекте Баграмяна, где находятся здания парламента, резиденция президента, Конституционный суд РА и ряд посольств. Начались столкновения протестующих с полициейПолиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг. Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян и его сторонники 17 апреля провели митинг на площади Республики.

Коснувшись конкретных действий, Пашинян отметил, что они приняли сетевой метод, а ведущей движение силой является каждый гражданин. По его словам, у движения есть один лидер - каждый гражданин Армении. Пашинян подчеркнул, что этими шагами они намерены организовать ненасильственную, бархатную революцию. Он также отметил, что собирается формировать комитеты глав движения, которые будет действовать в разных местах по всей стране.

«Нет необходимости ночевать на площади Франции. Я думаю, что участники движения заслужили право ночевать дома сегодня», - сказал депутат.

На митинге выступили также представители партии «Гражданский договор» Араик Арутюнян, Сасун Микаелян, Тигран Авинян.