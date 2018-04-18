Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел спокойно

18 апреля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в северо-восточном направлении Гадрутского района. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевые помощники Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Михаил Олару (Молдова). С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.