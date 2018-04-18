Роухани: Иран не станет ждать внешнего одобрения для создания необходимого стране оружия

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о намерении его страны производить и получать любые виды вооружений в случае необходимости и без санкции других стран. Как сообщило в среду агентство Mehr, об этом он заявил в Тегеране на церемонии по случаю Дня армии.

"Мы хотим сообщить всему миру, что произведем или получим любые виды вооружений, которые нам будут необходимы. Мы не ждем и не станем ждать одобрения с их [иностранных государств] стороны", - сказал он. Роухани, однако, добавил, что Иран "реализует политику добрососедства в отношении стран региона и ждет того же от них".

Иранский президент указал, что "единственным путем решения проблем является диалог", и Тегеран "одновременно с развитием армии продолжит выступать против [вооруженных] столкновений", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Коснувшись напряженности на Ближнем Востоке, Роухани сказал, что "незаконно размещенные в регионе захватнические силы в нарушение всех международных норм нападают на государства". Кроме того, по его словам, ряд стран "использует террористические организации" для достижения своих целей.





