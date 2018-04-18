Добыча сланцевой нефти в США в мае вырастет до 6,99 млн баррелей в сутки

Добыча сланцевой нефти в США в мае 2018 года увеличится по отношению к апрелю на 125 тыс. баррелей - до 6,99 млн баррелей в сутки, пишет в своем отчете Управление по энергетической информации (EIA) минэнерго США.

Заметный рост добычи прогнозируется в трех из семи нефтеносных провинций, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Самый значительный ожидается на проектах в бассейне Permian, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно вырасти в апреле на 73 тыс. баррелей - до 3,18 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее EIA сообщало, что в январе общая добыча нефти в США побила рекорд 70-х годов, превысив отметку 10,2 млн баррелей в сутки. Ведомство ожидает, что суточная добыча в США в 2018 году достигнет 10,7 млн баррелей против 9,3 млн баррелей годом ранее, а в 2019 году добыча вырастет до 11,3 млн баррелей.