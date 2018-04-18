Организаторы Каннского фестиваля огласили полный состав жюри во главе с Кейт Бланшетт

Французская актриса Леа Сейду и канадский режиссер Дени Вильнёв вошли в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля, которое возглавит австралийская кинозвезда Кейт Бланшетт. Об этом объявили в среду организаторы смотра.

Во вторник директор фестиваля Тьерри Фремо сообщил, что в состав жюри вошел российский режиссер Андрей Звягинцев. Как объявлено теперь, в состав жюри, помимо Звягинцева, Сейду и Вильнёва, также вошли американская актриса Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чан Чэнь, американская сценаристка Ава Дюверней и певица из Бурунди Хаджа Нин, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С учетом конкурса с обновленным составом, в который вошли кинематографисты, участвующие в нем впервые, в жюри предстоящего Каннского фестиваля приглашены под председательством Кейт Бланшетт пять женщин, четверо мужчин, представляющие семь стран и пять континентов", - сообщили организаторы смотра.

Как рассказал ранее Фремо, устроители кинофестиваля, просмотревшие в общей сложности 1906 полнометражных лент, отобрали для основного конкурса 18 режиссерских работ. За награду киносмотра поборются в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Лето", картина французского мастера Жан-Люка Годара "Образ и речь" (Le livre d'image), последняя работа иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают".

Впервые Каннский кинофестиваль прошел на Лазурном Берегу в 1946 году. В этом году он будет проводиться с 8 по 19 мая.





