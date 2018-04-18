Трамп назвал невыгодным возвращение США в Транстихоокеанское партнерство

Президент США Дональд Трамп считает невыгодной идею возвращения страны в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и выступает за заключение двусторонних соглашений. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее сообщение он опубликовал во вторник на своей странице в Twitter.

"В то время как Япония и Южная Корея хотят нашего возвращения в ТТП, я не желаю сделки для США. Слишком много непредвиденных расходов, и отсутствует возможность выйти [из сделки], если из этого ничего не получится", - написал политик. Он отметил, что двусторонние соглашения "намного эффективнее, выгоднее и лучше для американских рабочих". "Взгляните, насколько плохо для США участие во Всемирной торговой организации", - подытожил американский лидер.