Осуществляется незаконная доставка оружия в Азербайджан через территорию Словакии: разоблачение чешских журналистов

Аэропорт в Братиславе используется для контрабандной доставк оружия в Азербайджан через территорию Словакии: перевозятся ракетные установки и гаубицы. Как передает «Арменпресс» , ссылаясь на сайт The Slovak Spectator, об этом говорится в разоблачении чешских журналистов, по их сообщению, поскольку зсуществует обстоятельство конфликта в НКР, поставки вооружений Азербайджану имеют определенные ограничения, которые, по сути, были нарушены.

Сказано, что оружие производится холдингом Czechoslovak Group, принадлежащим известному бизнесмену Ярославу Стрнаду, производителю оружия.

Несмотря на то, что данная компания полностью отрицает выдвинутые обвинения, после публикации результатов журналистского расследования сотрудник оружейной компании MSM рассказал, что в словацком городе Тренчин проходили усовершенствование старые вооружения, которые затем через Израиль были переброшеные в Азербайджан.

Есть сведения и о том, как недавно азербайджанские ВС гордились наличием у них чешского оружия: гаубиц «Дана» и установок ракетного залпового огня «Вампир».

Источник сообщил также, что часть комплектующих, средств навигации, связи, они получают из Израиля.

Пресс-секретарь министерства обороны Чехии Ян Пейшек сообщил, что их разведслужба изучает данные о вывозе оружия.

MSM-холдинг подтвердил, что поставил Израилю гаубицы «Дана» и установки ракетного залпового огня RM-70. Директор по маркетингу отказался от предоставления иных сведений, сославшись на секретность. Однако он отрицает сделки по оружию с Азербайджаном.

Однако видеокамеры журналистов зафиксировали факты перевозки оружия. 27-го декабря из а/п Братиславы установки ракетного залпового огня были перевезены в Израиль бортом, принадлежащим азербайджанской авиакомпании, где оружие было передано заказчику – компании Elbit. Затем из Тель-Авива оружие было отправлено в Баку.

«В Израиле самолет не разгружался, самолет совершил остановку, были проверены документы, которые были в порядке, после чего самолет совершил прямой рейс в Баку»,- сказал сотрудник компании MSM.

The Slovak Spectator отмечает, что, согласно законодательству, оружие можно продавать лишь надежным странам и лицензированным покупателям. Израиль этим требованиям соответствует, а Азербайджан – нет.

Агентство TASR сообщает, что компании Czechoslovak Group пытались получить лицензию на экспорт оружия в Азербайджан, однако им это не удалось ни в Чехии, ни в Словакии.