В милли меджлисе Азербайджана проходит инаугурация Ильхама Алиева
В милли меджлисе Азербайджана 18-го апреля проходит инаугурация Ильхама Алиева, вновь избранного президентом Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.
В церемонии принимают участие члены КС Азербайджана, депутаты, представители правительства, члены семьи Алиева.По установленному порядку, 18-го апреля правительство Азербайджана подаст в отставку, и будет объявлен новый состав правительства.
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