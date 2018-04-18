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В милли меджлисе Азербайджана проходит инаугурация Ильхама Алиева


В милли меджлисе Азербайджана 18-го апреля проходит инаугурация Ильхама Алиева, вновь избранного президентом Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

В церемонии принимают участие члены КС Азербайджана, депутаты, представители правительства, члены семьи Алиева.

По установленному порядку, 18-го апреля правительство Азербайджана подаст в отставку, и будет объявлен новый состав правительства.


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