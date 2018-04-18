Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Facebook

Роскомнадзор может заблокировать Facebook, если соцсеть не подчинится требованиям российского законодательства. Как передает Арменпресс, об этом в интервью газете «Известия»заявил глава ведомства Александр Жаров.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал он.

В том же интервью Жаров рассказал, что Роскомнадзор не имеет претензий к пользователям заблокированного Telegram, граждане могут дальше общаться посредством данного мессенджера.