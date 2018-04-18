Пятеро пострадавших в ходе акций протеста граждан пока находятся в медучреждениях Еревана

Минздрав Армении сообщает, что по положению 11:00 18-го апреля в медучреждениях Еревана все еще находятся пятеро пострадавших в ходе акций протеста граждан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении. Состояние 4 ииз них удовлетворительное, у них, в основном, поверхностные ссадины и ушибы нижних конечностей.

Один пострадавший, с фиксированным переломом костей, находится в реанимации – под интенсивным наблюдением, в связи с заболеванием, не связанным с травмой.

Прооперированный полицейский переведен в госпиталь полиции Армении.