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Пятеро пострадавших в ходе акций протеста граждан пока находятся в медучреждениях Еревана


Минздрав Армении сообщает, что по положению 11:00 18-го апреля в медучреждениях Еревана все еще находятся пятеро пострадавших в ходе акций протеста граждан. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении. Состояние 4 ииз них удовлетворительное, у них, в основном, поверхностные ссадины и ушибы нижних конечностей.

Один пострадавший, с фиксированным переломом костей, находится в реанимации – под интенсивным наблюдением, в связи с заболеванием, не связанным с травмой.

Прооперированный полицейский переведен в госпиталь полиции Армении.


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