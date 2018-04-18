Эксперты ОЗХО смогут приступить к работе в Думе после разрешения от миссии ООН

Как только эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получат заключение находящейся в сирийском городе Думе миссии ООН о том, что ситуация позволяет им прибыть на место, они могут начать работу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Если миссия ООН по безопасности примет решение, что ситуация в Думе соответствует, эксперты (ОЗХО - ИФ) по определению фактов (применения химоружия - ИФ) начнут работу завтра (в среду - ИФ)", - сказал он на состоявшемся в ночь на среду по московскому времени заседании СБ ООН.

Дипломат подчеркнул: "Сирийское правительство делает все от него зависящее, чтобы способствовать работе миссии ОЗХО".

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск в субботу, 14 апреля, когда США, Великобритания и Франция начали ракетный обстрел сирийской территории.

Вместе с тем, эти же три страны обвиняют сирийские власти в том, что при поддержке России они препятствуют скорейшему началу работы ОЗХО в Думе, пытаясь устранить последствия применения отравляющих веществ.