Хейли не уведомили о смене позиции Белого дома по санкциям против РФ

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых санкций против РФ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил журналистам газеты The New York Times во вторник глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.

"Она, определенно, ничего не перепутала, - добавил он. - Было неверно с моей стороны говорить такое, совершенно неверно".

В воскресенье Хейли в интервью телеканалу CBS заявила, что "грядут новые санкции в отношении России" из- за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были уже в понедельник. Однако никаких известий не последовало.

Кадлоу заявил во вторник на брифинге, что в Вашингтоне рассматривают вопрос о введении дополнительных антироссийских санкций, но окончательное решение еще не принято. Кадлоу сказал, что Хейли "забежала вперед" и что она могла что-то "перепутать на этот счет".

В ответ Хейли распространила заявление, в котором подчеркнула, что ей несвойственно ошибаться таким образом. "При всем уважении, я не путаюсь", - отметила она. Кадлоу сообщил журналистам газеты, что позвонил Хейли и извинился.