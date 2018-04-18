Следователями ОСС Армении в производство принято еще 3 уголовных дела по фактам незаконных собраний и массовых беспорядков: по ст. 225, 2251 УК Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ОСС СК Армении.

По материалам одного из уголовных дел выяснилось, что организаторы митинга-депутаты НС Армении и другие, нарушив свои законные обязанности об обеспечении безопасности организованного ими собрания, повредив двери ЕГУ по адресу Алека Манукяна, 1, ворвались в здание ЕГУ, причинив телесные повреждения охранникам ЕГУ. Затем они нарушили учебный процесс и нормальный распорядок ВУЗа, чем подвергли опасности общественную безопасность.

По другому делу выяснилось, что в районе 11:10 16-го апреля сторонники Никола Пашиняна, повредив двери базового Медицинского колледжа по адресу Корюна, 10, ворвались в здание колледжа, они нарушили учебный процесс и нормальный распорядок колледжа, чем подвергли опасности общественную безопасность.

По третьему делу выяснилось, что в районе 16:00 16-го апреля сторонники Никола Пашиняна, нарушив установленный порядок, двинулись к зданию НС Армении, по пути применив насилие к полицейским и причинив им телесные повреждения. Подобным и действиями они нарушили нормальный распорядок, чем подвергли опасности общественную безопасность.

Проводится расследование.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.