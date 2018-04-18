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Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил с езидским Новым годом


Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил  представителей езидской общины с езидским Новым годом. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В послании сказано:

 

«Уважаемые представители езидской общины, 
Примите мои теплые поздравления по случаю езидского Нового года-Малаки Тауса (праздник архангела Малаки Тауса).
На протяжении веков живя бок о бок с армянами и будучи одной из сплоченных и активных общин, вы и сегодня вносите свой особый вклад в развитие столицы-Еревана. Наши народы пройдя через многие испытания, вместе делили и печаль, и успехи, подтверждая, что дружба наших двух народов изначально была и остается искренней и бескорыстной. Вы неоднократно доказывали, что для езидов, проживающих в Армении, наша страна является родным домом, для развития которого вы продолжаете вносить свой особый вклад.
Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю вашим семьям процветания и всех благ езидской общине».


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