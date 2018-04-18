Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил с езидским Новым годом

Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил представителей езидской общины с езидским Новым годом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В послании сказано:

«Уважаемые представители езидской общины,Примите мои теплые поздравления по случаю езидского Нового года-Малаки Тауса (праздник архангела Малаки Тауса).На протяжении веков живя бок о бок с армянами и будучи одной из сплоченных и активных общин, вы и сегодня вносите свой особый вклад в развитие столицы-Еревана. Наши народы пройдя через многие испытания, вместе делили и печаль, и успехи, подтверждая, что дружба наших двух народов изначально была и остается искренней и бескорыстной. Вы неоднократно доказывали, что для езидов, проживающих в Армении, наша страна является родным домом, для развития которого вы продолжаете вносить свой особый вклад.Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю вашим семьям процветания и всех благ езидской общине».