Умерла экс-первая леди США Барбара Буш

Бывшая первая леди США Барбара Буш во вторник умерла в своем доме в Хьюстоне в возрасте 92 лет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет The Hill со ссылкой на представителя семьи.

Супруга 41-го и мать 43-го президентов США в течение последнего года несколько раз оказывалась в больнице в связи заболеванием легких и сердечной недостаточностью. Однако незадолго до смерти она решила отказаться от медицинской помощи и провела последние дни в кругу близких.

Барбара Буш родилась в 1925 году. В шестнадцать лет она познакомилась с Джорджем Бушем и вышла за него замуж в 1945 году; они прожили в браке больше 70 лет. У пары родилось шестеро детей, в том числе будущий президент США Джордж Буш-младший и 43-й губернатор Флориды Джеб Буш. У Барбары Буш осталось семнадцать внуков и семь правнуков.

Барбара Буш была старейшей из ныне живущих экс-первых леди США.

Буш - младший опубликовал заявление, в котором назвал мать "потрясающей первой леди и необыкновенной женщиной". Он подчеркнул, что Барбара Буш содействовал тому, чтобы миллионы людей в США получили образование.

В годы правления супруга - 1989 - 1993 - Барбара Буш пользовалась особой любовью американцев. Данные ряда опросов указывали, в частности, что по популярности в США она иногда опережала Джорджа Буша - старшего.





