В Арцахе от взрыва мины погиб военнослужащий

17 апреля, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (НКР), дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие взрыва мины смертельное ранение получил военнослужащий АО НКР Руслан Зорикович Манукян, 1998 г.р.. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.