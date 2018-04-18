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В Арцахе от взрыва мины погиб военнослужащий


17 апреля, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (НКР), дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие взрыва мины смертельное ранение получил военнослужащий АО НКР Руслан Зорикович Манукян, 1998 г.р.. Об этом «Арменпресс»  сообщили в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.


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