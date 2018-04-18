В 7-м туре турнира в Шарже Тигран Петросян проиграл, а Мануэл Петросян выиграл

Гроссмейстеры Тигран Петросян и Мануэл Петросян продолжают выступать в международном шахматном турнире Шаржи в ОАЭ. Как передает «Арменпресс», в7-м туре турнира в Шарже Тигран Петросян проиграл, а Мануэл Петросян выиграл.

После первого тура они набрали по 4,5 очка. Лидер – Пархам Максудлу, набрал 7 очков.

Международный шахматный турнир в городе Шаржа в ОАЭ проходит во второй раз. Среди 132 его участников имеется 31 гроссмейстер, первым в турнире классифицирован китайский гроссмейстер Ван Хао, чей рейтинг равен 2709. Армению в турнире будут представлять гроссмейстеры Тигран Л. Петросян и Мануэл Петросян.