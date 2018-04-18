Грант Мелкумян все еще на 4-м месте на Таиландском турнире



Член сборной Армении Грант Мелкумян принимает участие в международном Таиландском турнире по шахматам. Как передает Как передает «Арменпресс» , в турнире Бангкок-опен принимают участие 196 шахматистов из 37 стран. Квалифицированный первым на этом турнире член сборной Армении Грант Мелкумян все еще на 4-м месте. Он набрал3.5 очка.