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Грант Мелкумян все еще на 4-м месте на Таиландском турнире


Член сборной Армении Грант Мелкумян принимает участие в международном Таиландском турнире по шахматам.

Как передает «Арменпресс», в турнире Бангкок-опен принимают участие 196 шахматистов из 37 стран. Квалифицированный первым на этом турнире член сборной Армении Грант Мелкумян все еще на 4-м месте. Он набрал3.5 очка.


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