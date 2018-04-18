Состоялись игры 9-го тура индивидуального первенства Европы по шахматам среди женщин.

Как передает «Арменпресс», Элина Даниэлян во второй раз подряд проиграла на первенстве Европы. Проиграла также Мария Геворгян. Мария Курсова, Лилит Мкртчян и Сирануш Гукасян одержали победы.

После 9-го тура индивидуального первенства Европы по шахматам среди женщин Элина Даниэлян и Мария Курсова набрали по 5,5 очков. Лидирует Валентина Гунина, набравшая 8 очков.