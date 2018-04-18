Полиция Армении предпринимает меры, чтобы найти лиц, повредивших в Ереване автомобили граждан

Полиция Армении распространила заявление о том, что предпринимает меры, чтобы найти тех лиц, которые в ходе проведения акций протеста нанесли ущерб личному имуществу граждан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Как сказано в заявлении полиции, накануне в 13:00, некоторые участники акции, созванной Николом Пашиняном, во время блокировки правительственных зданий госорганов и других ведомств, острыми колюще-режущими предметами повредили колеса автомобилей граждан и общественных служащих, сорвали с автомобилей номера.



«Данный факт является очевидным свидетельством того, что у некоторых митингующих есть при себе колюще-режущие предметы, что явственно противоречит тем публичным заверениям организаторов акции о том, что митинг носит мирный характер и проводится без насилия и других правонарушений. Полученные объективные данные свидетельствуют о том, что эти действия происходят на виду у самих организаторов», - сказано в сообщении.

«Если озвучиваемые в ходе акций организаторами заявления искренние, то данная ситуация имеет четкое правовое регулирование и организатор акции в соответствии с законом "О свободе собраний" имеет право обратиться к сотрудникам полиции с просьбой удалить с места проведения митинга тех лиц, которые грубо нарушают естественный и мирный ход акции. При этом полиция не получала от организатора подобных заявлений. Полиция Армении принимает меры для выяснения личности и обнаружения этих правонарушителей », - сказано в сообщении.



