Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и президентом РФ Владимиром Путиным
22:29, 17 Апрель, 2018
По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Сержем Саргсяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Армения Сержа Саргсяна.
Согласно сообщению, Владимир Путин тепло поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост главы правительства Армении и пожелал успехов на этой высокой государственной должности.
С обеих сторон подчёркнута важность дальнейшего развития союзнического партнёрства и сотрудничества по всем направлениям.Ранее глава российского государства направил Сержу Саргсяну поздравительную телеграмму.