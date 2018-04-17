Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и президентом РФ Владимиром Путиным

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Сержем Саргсяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Армения Сержа Саргсяна.

Согласно сообщению, Владимир Путин тепло поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост главы правительства Армении и пожелал успехов на этой высокой государственной должности.

С обеих сторон подчёркнута важность дальнейшего развития союзнического партнёрства и сотрудничества по всем направлениям.

Ранее глава российского государства направил Сержу Саргсяну поздравительную телеграмму.