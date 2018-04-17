Никол Пашинян и его сторонники провели митинг на площади Республики

Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян и его сторонники 17 апреля провели митинг на площади Республики.

Как сообщает Арменпресс, коснувшись конкретных действий, Пашинян отметил, что они приняли сетевой метод, а ведущей движение силой является каждый гражданин. По его словам, у движения есть один лидер - каждый гражданин Армении. Пашинян подчеркнул, что этими шагами они намерены организовать ненасильственную, бархатную революцию. Он также отметил, что собирается формировать комитеты глав движения, которые будет действовать в разных местах по всей стране.

«Нет необходимости ночевать на площади Франции. Я думаю, что участники движения заслужили право ночевать дома сегодня», - сказал депутат.

На митинге выступили также представители партии «Гражданский договор» Араик Арутюнян, Сасун Микаелян, Тигран Авинян.

Митинг закончился мирным шествием.