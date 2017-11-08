Предстоящие на 18 апреля мероприятия
21:14, Апрель 17, 2018
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- 21:31 Никол Пашинян и его сторонники провели митинг на площади Республики
- 21:14 Предстоящие на 18 апреля мероприятия
- 20:58 Запущен официальный сайт премьер-министра Армении
- 20:20 РФ за год выплатила миллиард рублей участникам уголовного производства ЕСПЧ
- 20:03 Глава саудовского МИД не исключил отправку арабских сил в Сирию
- 19:58 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 11 случаев преступлений
- 19:26 Президент Республики Арцах принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ
- 19:16 Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна с избранием на пост премьер-министра Армении
- 19:03 Президент Армении Армен Саркисян встретился с новоизбранным премьер-министром Сержем Саргсяном
- 18:57 Президент Армении Армен Саркисян встретился с председателем Высшего судебного совета Гагиком Арутюняном
- 18:52 СНБ Армении передала полиции данные о личности автора ложного звонка о взрывном устройстве в парламенте
- 18:45 Премьер-министр Грузии поздравил Сержа Саргсяна с избранием на должность премьер- министра Республики Армения
- 18:27 Шведский вуз впервые в истории королевства вернет деньги за некачественное обучение
- 18:13 Президент Республики Арцах направил поздравительное послание Сержу Саргсяну
- 18:09 В Швеции открылась первая дорога, заряжающая электромобили
- 18:04 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-04-18
- 17:58 Министр обороны Республики Арцах принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ
- 17:56 Азиатские индексы - 17-04-18
- 17:54 Президент Армении прокомментировал последние события в стране
- 17:47 Президент Армении подписал указ о назначении Сержа Саргсяна премьер-министром страны
- 17:33 Состоится очередное пленарное заседание Национального собрания Республики Арцах
- 17:33 Специалисты ОЗХО заходят в сирийский город Дума
- 17:31 Полиция примет все правомерные меры для обеспечения нормального функционирования государственных структур
- 17:25 Серж Саргсян посоветовал депутатам фракции «Выход» привести своего коллегу Никола Пашиняна с улицы в парламент
- 17:09 Новоизбранный премьер-министр Республики Армения поблагодарил парламентские силы
- 16:57 СМИ: свыше тысячи боевиков "Джейш аль-Ислам" будут выведены из района Думейр
- 16:53 Серж Саргсян избран премьер-министром Армении: «за» проголосовали 77 депутатов
- 16:37 Президент Арцаха принял делегацию, возглавляемую директором Матенадарана
- 16:32 Макрон: Франция будет вести диалог с Россией для поиска инклюзивного решения в Сирии
- 16:29 Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы собрали в прокате более $10 млрд
- 16:19 СМИ сообщили об отравлении Скрипалей жидкостью
- 16:00 Ева Лонгория удостоена звезды на Аллее славы Голливуда
- 15:52 СМИ: бронетехника армии США получит сенсорную защиту от огня из стрелкового оружия
- 15:47 Серж Саргсян высказался об опасности геополитических развитий в вопросе урегулирования карабахского конфликта
- 15:41 Президент Республики Армения принял Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян
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