РФ за год выплатила миллиард рублей участникам уголовного производства ЕСПЧ

Россия в 2017 году выплатила более 900 миллионов рублей по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) гражданам России, чьи права были нарушены в ходе уголовно-процессуальной деятельности. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник.

"Только по решениям Европейского суда в прошлом году мы выплатили гражданам более 900 миллионов рублей", — сказала Москалькова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Она уточнила, что эта сумма равносильна бюджету небольшого российского региона. Москалькова заявила, что в ее аппарат в прошлом году поступило больше обращений по поводу нарушений прав человека в уголовно-процессуальном производстве, чем в предыдущие периоды. Она особо отметила жалобы, касавшиеся сроков пребывания под стражей обвиняемых. Омбудсмен обратила внимание на морально-нравственный аспект проблемы, подчеркнув, что в процессе участвует, в том числе, прокурор.