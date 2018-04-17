Глава саудовского МИД не исключил отправку арабских сил в Сирию

Саудовская Аравия не исключает возможность отправки военного контингента арабских стран в Сирию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Эр-Рияде. Трансляцию ведет телеканал Sky News Arabia.

"Мы обсуждали отправку сил Исламской контртеррористической коалиции в Сирию", - сказал глава МИД, подчеркнув при этом, что решение будет принято в случае получении соответствующего запроса. Вместе с тем аль-Джубейр подтвердил, что единственным выходом из сирийского кризиса остается политическое урегулирование.

В понедельник газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сформировать на контролируемой Вашингтоном территории Сирии при поддержке союзников воинский контингент, который заменил бы находящихся там американских военных. По сведениям ее источников из числа чиновников, Вашингтон "пытается собрать арабские силы, чтобы заменить воинский контингент США в Сирии с целью содействия стабилизации в северной части страны после поражения "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ). Как следует из публикации, Вашингтон также запросил у Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не только предоставить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии, но и направить туда войска.

О создании исламской коалиции, во главе которой встала Саудовская Аравия, было официально объявлено в середине декабря 2015 года. В числе ее наиболее заметных участников, помимо монархий Персидского залива, такие, например, страны, как Турция, Пакистан, Малайзия, Египет. В мае этого года во время американо-исламского саммита, который проходил в Саудовской Аравии, государства, вошедшие в коалицию, заявили о готовности в случае необходимости предоставить воинский контингент в количестве 34 тыс. военнослужащих для борьбы с террористическими группировками в Сирии и Ираке.

В ноябре 2017 года в Эр-Рияде состоялась первая встреча глав оборонных ведомств стран - участниц альянса. По ее итогам была принята декларация о консолидации усилий в борьбе с терроризмом.