За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 11 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 16 и 17 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 11 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 4 случая причинения телесных повреждений, по 2 случая присвоения или растраты и мошенничества, по 1 случаю кражи личного имущества, хулиганства и служебного подлога или служебной халатности.

За данный период зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай мошенничества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 2 человека погибли, 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.