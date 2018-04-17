Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна с избранием на пост премьер-министра Армении

После избрания на специальном заседании Национального Собрания и назначения на должность премьер-министра указом президента Республики Армения, Серж Саргсян получает поздравления по случаю вступления в должность от руководителей зарубежных государств, представителей государственного и общественного сектора Армении, частных лиц.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравительное послание премьер-министру Республики направил президент РФ Владимир Путин.

В послании, в частности сказано:

«Уважаемый Серж Азатович,

Поздравляю Вас по случаю вступления в должность премьер-министра Республики Армения.

Назначение на этот ответственный пост подтверждает Ваш высокий политический авторитет, а также широкую поддержку курса реформ, направленного на эффективное решение социально-экономических задач, стоящих перед Арменией.

Уверен, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Со своей стороны хотел бы подтвердить заинтересованность в тесной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

От души желаю Вам, уважаемый Серж Азатович, здоровья, благополучия и новых успехов».