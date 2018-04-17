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Президент Армении Армен Саркисян встретился с председателем Высшего судебного совета Гагиком Арутюняном


Президент Армении Армен Саркисян 17 апреля встретился с председателем Высшего судебного совета Гагиком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече был обсужден ряд вопросов, связанных с заполнением вакансий ряда судей разных инстанций.


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