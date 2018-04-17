СНБ Армении передала полиции данные о личности автора ложного звонка о взрывном устройстве в парламенте

На горячую линию Полиции Армении 17 апреля 2018 года, в 12:36, поступило сообщение о заложенном в здании Национального Собрания Армении взрывном устройстве.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, в результате предпринятых сотрудниками Службы национальной безопасности неотложных оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что сигнал был ложным, а звонок был получен с действующего за рубежом телефонного номера.

Автором звонка оказался родившийся в Баку в 1984 году и проживающий последние восемь лет в Германии армянин по национальности К.Г..

Данные о личности переданы полиции Армении с целью проведения уголовно-процессуальных действий и осведомления правоохранительных органов Германии.