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Премьер-министр Грузии поздравил Сержа Саргсяна с избранием на должность премьер- министра Республики Армения


Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Сержа Саргсяна с избранием на должность премьер-министра Республики Армения.

«Поздравляю моего дорогого друга Сержа Саргсяна с избранием на пост премьер-министра Армении. Надеемся на углубление сотрудничества и укрепление дружбы между нашими странами», - как сообщает Арменпресс, написал премьер-министр Грузии в Twitter.


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