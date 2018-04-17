Шведский вуз впервые в истории королевства вернет деньги за некачественное обучение

Верховный суд Швеции подтвердил во вторник решение судов нижестоящих инстанций касательного того, что впервые в истории королевства вузу придется выплатить студенту компенсацию за некачественное образование. Речь идет об американке Конни Дикинсон, которая выиграла судебный процесс против шведского Университета Мэлардален, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно решению Верховного суда, студентка имеет право получить от университета две трети внесенной ею платы за обучение. По мнению экспертов, эта победа может дать всем шведским студентам право на компенсацию при невысоком качестве образования.

Дикинсон приехала на учебу в Швецию из Калифорнии. Пройдя четырехгодичный курс математики и статистики, который обошелся в 180 тыс. крон (около $22 тыс.), девушка осталась недовольна полученными знаниями. Она, в частности, пожаловалась на "трудности коммуникации", связанные с тем, что шведский профессор плохо владел английским языком, а также переполненные аудитории и нехватку компьютеров. В итоге, как утверждала американка, полученное ею образование не отвечает четырем из пяти пунктов тех стандартов, которые установлены ведомством, курирующим в Швеции работу университетов.

Когда Дикинсон потребовала от вуза вернуть уплаченные ею деньги, руководство отказало ей, сославшись на отсутствие соответствующих процедур и прецедентов. При этом, однако, оно запросило разъяснений у правительства, которое рекомендовало обратиться в суд.



