Президент Республики Арцах направил поздравительное послание Сержу Саргсяну

Президент Республики Арцах Бако Саакян 17 апреля направил поздравительное послание Сержу Саргсяну по случаю избрания его на должность премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в послании говорится:

"Многоуважаемый Серж Азатович!

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на должность премьер-министра Республики Армения!

Уверен, что Вы сделаете все возможное для развития и усиления Матери-Армении и Арцаха, укрепления обороноспособности нашего народа, углубления связей Родина - Диаспора, решения общенациональных задач.

Уверен, так как Вы принадлежите к числу людей, которые имеют большой опыт и знания политического и государственного деятеля: в судьбоносное для нашей страны время Вы самоотверженно служили делу создания армянской государственности и достижения наших побед и успехов.

Еще раз поздравляю Вас и желаю крепкого здоровья, успехов и всех благ на пути осуществления Вашей ответственной миссии!"