Азиатские индексы - 17-04-18

ТОКИО, 17 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.06% и составил 21847.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.36% и составил 1729.98 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.41% и составил 3066.80 пункта, а HANG SENG снизился на 0.83% и составил 30062.75 пункта.