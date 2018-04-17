Президент Армении прокомментировал последние события в стране

Мнение каждого гражданина Республики Армения имеет большое значение для страны, однако во время свободного волеизъявления должны быть исключены насилие, незаконные действия и ограничение прав других людей. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сказал президент Армении Армен Саркисян.

«Согласно Конституции, выдвижение кандидатуры премьер-министра Республики Армения является правом парламентских сил. Оппозиция может выступать против выдвинутого большинством Национального Собрания кандидата путем голосования.

Правом любой политической партии или гражданина также является в рамках закрепленных за ними Конституцией прав, будь то путем собрания, демонстрации или другими мирными средствами, свободно выражать свое мнение, согласие или несогласие в связи с тем или иным политическим событием.

Право на свободу слова и выражение воли является одним из важнейших ценностей демократии. Мнение каждого гражданина Республики Армения важно для страны .

В то же время во время свободного волеизъявления должны быть исключены насилие, незаконные действия и ограничение прав других людей.

Безопасность нашей страны и национальная солидарность должны быть приоритетом и необходимостью для всех нас.

И, конечно же, я снова хочу подчеркнуть, что жизнь и здоровье каждого гражданина Армении - от студента, манифестанта до сотрудника полиции, дороги для всех нас», - сказал президент Армении.