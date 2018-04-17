Президент Армении подписал указ о назначении Сержа Саргсяна премьер-министром страны

Президент Армении Армен Саркисян 17 июля подписал указ о назначении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

«Основываясь на решении Национального Собрания от 17 апреля об избрании Сержа Саркисяна в соответствии с частью 5 статьи 149 Конституции, назначить Сержа Саркисяна премьер-министром», - как сообщает Арменпресс, говорится в указе.

Серж Саргсян с 77 голосами «за» и 17 голосами «против» избран премьер-министром на специальном заседании Национального Собрания, которое состоялось 17 апреля.