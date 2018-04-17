Состоится очередное пленарное заседание Национального собрания Республики Арцах

Председатель Национального собрания Республики Арцах 17-го апреля созвал рабочее совещание, в котором приняли участие руководители постоянных комиссий, фракций парламента и ответственные лица аппарата.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, представив перечень проектов и вопросов, внесенных в обращение в НС, Ашот Гулян коснулся результатов проведенных в первой половине дня в постоянных комиссиях обсуждений трех законопроектов и заключений об их включении в повестку пленарного заседания.

По сообщению руководителя парламента, на очередном заседании, согласно Конституции Республики Арцах и статье 114-ой Регламента НС, президент Республики представит сообщение о ходе и результатах выполнения программы за предыдущий год и о программе на следующий год.

На предстоящем заседании, по предложению Высшего судебного суда, на рассмотрение будет представлен вопрос о назначении судьи Верховного суда.

Подводя итоги совещания, Ашот Гулян объявил, что очередное пленарное заседание седьмой сессии Национального собрания 6-го созыва будет созвано 19-го апреля в 11:00. По повестке в 13:00 предусмотрена также процедура вопросов-ответов.