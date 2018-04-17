Специалисты ОЗХО заходят в сирийский город Дума

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заходят в сирийский город Дума. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что поездка представителей ОЗХО в этот населенный пункт запланирована на 18 апреля. Специалисты организации намерены выяснить, была ли в действительности химическая атака в Думе, как заявляют в ряде западных стран, или же нет, на чем настаивают власти Сирии и Россия.

"Специалисты Организации по запрещению химического оружия заходят в город Дума", — говорится в сообщении агентства.