Полиция примет все правомерные меры для обеспечения нормального функционирования государственных структур

Полиция Армении сообщает, что действия депутата НС Армении Никола Пашиняна и его сторонников выходят за рамки содержания права на организацию и участие в мирных собраниях, гарантированных Конституцией и законом. Более того, некоторые из этих проявлений совпадают с признаками действий, преследуемых уголовным законом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в заявлении говорится:

«С раннего утра 17 апреля 2018 года Никол Пашинян призывал участников собрания заблокировать правительственные здания, государственные органы и другие ведомства и тем самым препятствовать их нормальную деятельность и дезорганизовать работу.

После полудня небольшое количество участников собрания, руководствуясь призывами Никола Пашиняна, двинулось к зданиям, расположенных вокруг Площади Республики и по прямым и косвенным указам Пашиняна небольшими группами начало блокировать вход в здания государственных органов, в том числе некоторых министерств, органов исполнительной власти и правоохранительных органов, а также судов.

Одновременно Никол Пашинян призвал участников собрания войти в заблокированные здания при первой же возможности и парализовать деятельность сотрудников, выполняющих свои обязанности.

Полиция Республики Армения констатирует, что вышеупомянутые действия выходят за рамки содержания права на организацию и участие в мирных собраниях, гарантированных Конституцией и законом. Более того, некоторые из этих проявлений совпадают с признаками действий, преследуемых уголовным законом.

Полиция заявляет, что в создавшейся ситуации, особенно когда есть решение о прекращении собрания, о котором было уведомлено, имеются правомерные основания, предусмотренные законом и Конституцией, не только для разгона собрания, но и предотвращения и пресечения продолжающихся преступных действий.

В то же время Полиция РА сообщает, что слухи о крупномасштабных операциях, революционных ситуациях, напряженности или нестабильности в разных регионах и городах Армении являются абсолютно дезинформацией и не имеют никакого отношения к действительности, поэтому призываем участников собрания и представителей СМИ воздерживаться от подобного провокационного поведения.

Полиция уверяет, что она примет все правомерные меры, продиктованные сложившимися обстоятельствами, для обеспечения нормального функционирования государственных структур и защиты прав и законных интересов тех, кто выполняет свои обязанности».