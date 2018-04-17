Премьер-министр Республики Армения Серж Саргсян посоветовал депутатам фракции «Выход» привести своего коллегу Никола Пашиняна с улицы в парламент. Как сообщает Арменпресс, Серж Саргсян сказал во время выступления в Национальном Собрании после голосования. Он дал три совета оппозиционной фракции.

«Во-первых, действительно прошу вас избавиться от свойственного армянской оппозиции комплекса не слушать. Вы должны уметь слушать. Этот комплекс проявился в этом зале, когда Артак Зейналян задал вопрос с целью получить ответ. Ваши вопросы с кафедры не предполагали ответов, и это плохо. Это также будет полезно для вас, вы действительно будете в курсе ситуации. Вы обвинили меня в создании своего мира и восхищении этим миром. Но этот комплекс, кажется, вам более типичен. Вы создаете для себя мир, не имея права выступать от имени народа, не понимая, что после конституционных поправок ни один человек не имеет права выступать от имени народа. Только политическое большинство может выступать от имени народа»,- сказал Серж Саркисян.

«Во-вторых, мой очень молодой коллега, у которого, как я вижу, большие политические амбиции, советую следовать правилам парламентаризма. Вы понимаете, это не суд, где зачитываются обвинения. Обвиняют только в суде. Здесь вы можете призвать к политической ответственности. Да, я принимаю политическую ответственность и за хорошее, и за плохое», - сказал премьер-министр, повторив и подчеркнув еще раз, что нужно понять, что это парламент, в парламенте принимаются законы, принимаются решения, но никогда не выносятся вердиктов.

«Мой третий совет, приложите все ваши усилия, чтобы привести своего коллегу из улицы в парламент. Это будет вашим самым большим достижением», - сказал премьер-министр Саргсян.