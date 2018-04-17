Серж Саргсян избран премьер-министром Армении: «за» проголосовали 77 депутатов

В НС Армении открытым голосованием премьер-министром Армении был избран Серж Саргсян. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 77 депутатов, «против» - 17 депутатов.

Фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) 16 апреля, на совместном заседании в Национальном Собрании РА официально выдвинули кандидатуру 3-го президента РА, председателя РПА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Согласно Конституции, президент немедленно назначает премьер-министра, избранного НС Армении.

9-го апреля Армения перешла на парламентскую форму правления. В тот же день принес присягу и приступил к обязанностям президента Армении Армен Саргсян.