Президент Арцаха принял делегацию, возглавляемую директором Матенадарана

17 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Научно-исследовательского института древних рукописей им. Месропа Маштоца - Матенадарана, во главе с директором учреждения Вааном Тер-Гевондяном.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе администрации Президента Арцаха. Был обсужден ряд вопросов, касающихся сохранения культурных ценностей. Президент Саакян с удовлетворением отметил, что сотрудничество с Матенадараном находится на высоком уровне, и это дает ощутимые и видимые результаты.