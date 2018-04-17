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Президент Арцаха принял делегацию, возглавляемую директором Матенадарана


17 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Научно-исследовательского института древних рукописей им. Месропа Маштоца - Матенадарана, во главе с директором учреждения Вааном Тер-Гевондяном.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе администрации Президента Арцаха. Был обсужден ряд вопросов, касающихся сохранения культурных ценностей. Президент Саакян с удовлетворением отметил, что сотрудничество с Матенадараном находится на высоком уровне, и это дает ощутимые и видимые результаты.




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